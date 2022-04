Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Lastwagen massiv überladen (19.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 33, Höhe der Gemarkung Stallberg, hat die Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr einen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Ein 29-Jähriger war mit einem Mercedes 3,5 Tonner unterwegs und hatte die maximale Zuladung um mehr als 1,2 Tonnen überschritten. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Erst als er Teile der aus Lebensmitteln bestehenden Ladung auf einen anderen Lastwagen umgeladen hatte, konnte er die Fahrt fortsetzen. Den Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe von 380 Euro und ein Punkt in Flensburg.

