Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Schaufensterscheibe eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise (16. - 19.04.2022)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Gründonnerstag, 16.04., bis Dienstagabend, 19.04., hat ein unbekannter Täter an einem derzeit leerstehenden Gebäude in der Achauerstraße gegenüber der Einmündung Brühlstraße eine etwa 4,0 x 1,5 Meter große Schaufensterscheibe eingeschlagen. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Die Polizei Trossingen (07424 3386-6) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.

