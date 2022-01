Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 25. Januar 2022, beschädigten bislang unbekannte Täter gegen 22:20 Uhr eine Bushaltestelle am Bahnhof in der Straße "Am Markt" in Stadland.

Die Täter schlugen die Glasverkleidung einer in der Bushaltestelle befindlichen Säule, in der die Fahrtzeiten ausgehängt werden, ein. Darüber hinaus entwendeten sie eine Plexiglasscheibe. Nachdem ein Zeuge die Täter entdeckte, flüchteten sie vom Tatort.

Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit unbekannt.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

