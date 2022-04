Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mehrere Betrugsversuche am Telefon durch angebliche Polizeibeamte - derzeit vorwiegend im Landkreis Tuttlingen (19. - 20.04.2022)

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Derzeit mehreren sich wieder - bisher vorwiegend im Landkreis Tuttlingen - betrügerische Anrufe mit der Masche "Falscher Polizeibeamte". Mit den üblichen Behauptungen, dass Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien, wollten die unbekannten Anrufer und Anruferinnen, die sich als Polizisten oder Kriminalbeamte ausgaben, die vergangenen beiden Tage vorwiegend Seniorinnen und Senioren in ein Gespräch verwickeln, um so an Auskünfte über vorhandenes Bargeld oder Wertsachen zu gelangen. In keinem der bekanntgewordenen Fälle kam es zu einer Geldübergabe. Die Angerufenen erkannten den Betrugsversuch, legten auf und verständigten die "echte" Polizei.

Hinweise, wie man solche Betrügereien am Telefon entlarvt und wie man sich davor schützen kann, gibt es auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de oder bei jeder Polizeidienststelle.

