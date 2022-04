Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Mit Stein Autoscheibe eingeschlagen und aus dem Wagen Geldbörse entwendet (18. - 19.04.2022)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter in der Straße "In den Rosenäckern" mit einem Stein an einem dort abgestellten Audi A4 eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Wagen eine Geldbörse gestohlen. In der Börse befand sich kein Bargeld. Allerdings erbeutete der Täter mehrere Ausweisdokumente, darunter einen Führerschein, einen Personenausweis sowie eine Versichertenkarte. Hinweise zu dem Autoaufbruch nimmt die Polizei Trossingen (07425 3386-6) entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin: "Lassen Sie keine Wertgegenstände - zumindest nicht sichtbar - in abgestellten Fahrzeugen liegen."

