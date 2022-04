Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Noch nicht erloschene Zigarettenkippe führt zur Rauchentwicklung in einem Mülleimer (19.04.2022)

Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem rauchenden Mülleimer am Bahnhof Mühlheim ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag ausgerückt. Kurz nach 13.30 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle mitgeteilt, dass es aus einem am Bahnhof angebrachten Mülleimer herausqualmen würde. Die Feuerwehr Mühlheim rückte daraufhin mit einem Fahrzeug zum Bahnhof aus. Wie die Überprüfung ergab, hatte eine im Mülleimer entsorgte und noch nicht erloschene Zigarettenkippen vorhandenen Restmüll angesengt und so zur Rauchentwicklung geführt. Der Schwelbrand im Mülleimer konnte von der eingesetzten Feuerwehr schnell gelöscht werden.

