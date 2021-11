Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochschwarzwald: Schneefall führt zu Unfällen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Aufgrund des Schneefalls kam es am vergangenen Wochenende wieder zu einer Vielzahl an Verkehrsunfällen.

Am 27.11.2021 gegen 00:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines LKW-Anhänger-Gespanns die B31 vom "Birkenhof" in Richtung Hinterzarten. Hierbei bremste er sein Gespann auf glatter Fahrbahn, wobei sein Anhänger ausbrach und zwei andere Fahrzeuge streifte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Am selben Tag gegen 09:45 Uhr befuhr eine 28-jährige Autofahrerin die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Zwischen Löffingen und Unadingen verringerte das vorausfahrende Auto aufgrund der Witterungsverhältnisse die Geschwindigkeit. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 28-Jährige aufgrund zu geringem Abstand auf das vorausfahrende Auto auf. In der Folge konnte ein 42-jähriger Autofahrer ebenfalls vermeintlich aufgrund zu geringen Abstandes nicht rechtzeitig bremsen, was dazu führte, dass er auf das Auto des 28-Jährigen auffuhr. Es wurde niemand verletzt; Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Ebenfalls am 27.11.2021 gegen 12:00 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer bei Löffingen von der B31 ab. Als ein vorausfahrender Autofahrer berechtigt bremste, musste der 21-Jährige stark bremsen und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.400 Euro.

Ferner befuhr an diesem Tag gegen 14:45 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer die Faulenfürster Straße in Fahrtrichtung Schluchsee. Als ihm in einer Kurve ein Räumfahrzeug entgegenkam, leitete er eine Bremsung ein. In Folge der Bremsung geriet das Fahrzeug ins Rutschen, was dazu führte, dass er mit dem Räumfahrzeug kollidierte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Am Folgetag, den 28.11.2021 gegen 08:45 Uhr befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die B317 bergwärts von Titisee in Richtung Bärental. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Er wurde hierbei nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 4.500 Euro. In Folge des Unfalls war das Fahrzeug nicht mehr Fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ebenfalls am 28.11.2021 gegen 20:30 Uhr befuhr 36-jähriger Autofahrer die B31. Zwischen Hinterzarten und Falkensteig bremste eine 22-jähriger Vorausfahrende aufgrund der Witterung. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 36-Jährige in Folge seines zu geringen Abstandes auf das Auto der 22-Jährigen auf. Glücklicherweise entstand hierbei lediglich Sachschaden. Beide Fahrzeugführer konnten nach erfolgter Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell