POL-KN: (Autobahn 81 Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Sattelzug streift Pannenfahrzeug - Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro (20.04.2022)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter in der Straße "In den Rosenäckern" mit einem Stein an einem dort abgestellten Audi A4 eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Wagen eine Geldbörse gestohlen. In der Börse befand sich kein Bargeld. Allerdings ...

mehr