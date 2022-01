Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen - Lkr. KN) Zimmerbrand (16.01.2022)

Öhningen (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es gegen 18.10 Uhr im Öhninger Mühlenweg zu einem Zimmerbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brannte ein einem leerstehenden Einfamilienhaus ein Zimmer vollständig aus. Durch das Eingreifen der Wehren aus Öhningen, Schienen und Wangen konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Das Feuer zerstörte ein Zimmer und die darüber liegende Decke. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 90 000.- EUR. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen derzeit an, zum Zeitpunkt des Brandausbruches wurde in dem Haus ein Kachelofen befeuert.

