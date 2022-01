Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Lkr KN)Verkehrsunfallflucht - Geparkter Pkw angefahren - Zeugenaufruf (16.01.2022)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend wurde in der Konstanzer Siemensstraße im Bereich der Einmündung zur Carl-Benz-Straße ein ordnungsgemäß geparktes Auto der Marke Mini angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher stieß augenscheinlich mit einem blauen Fahrzeug gegen den Mini im Bereich der linken Fahrzeugseite und beschädigte hierbei die Fahrertüre, die Motorhaube und den Kotflügel. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000.- EUR. Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter 07531/995-2222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell