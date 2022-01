Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Flammen kommen aus dem Sicherungskasten

Rottweil-Göllsdorf (ots)

Wegen eines Feuers, das im Sicherungskasten eines Wohnhauses in der Feckenhauser Strasse ausgebrochen ist, mussten am Freitagmorgen die Feuerwehr und Polizei, sowie auch der Rettungsdienst ausrücken. Die Bewohnerin hatte den Brand gegen 10.30 Uhr entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Sie und ihre Mitbewohnerin, sowie eine dritte Frau, die zu Besuch war, verließen sofort das Haus und brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr Rottweil, die mit 41 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen anrückte, löschten sofort die Flammen, die aus dem Sicherungskasten quollen. Zudem mussten sie die Zwischendecke öffnen, da der Verdacht bestand, dass mehrere Kabel dort weiterschmorten. Eine Stunde später konnte die Wehr jedoch Entwarnung geben. Das Feuer hat lediglich den Stromkasten in Mitleidenschaft gezogen. Wie ein Elektriker und die Polizei feststellten, dürfte ein technischer Defekt an einem Kabel im Sicherungskasten vorgelegen haben. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell