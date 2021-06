Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Raub

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Mittwoch (23. Juni) kam es gegen 21.20 Uhr zu einem versuchten Raub auf der Straße Am Parkhof. Gegen 21.20 Uhr wurden zwei Jugendliche von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen. Einer der Jungen wurde aufgefordert, seinen mitgeführten Rucksack und eine Bauchtasche zu öffnen und die darin befindlichen Bluetoothgeräte auszuhändigen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde er von zwei Personen aus der Gruppe attackiert. Diese schlugen und traten auf den Jugendlichen ein. Erst nachdem ein älterer Mann auf die Situation aufmerksam wurde, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Alle waren männlich und von südländischem Aussehen. Die beiden Haupttäter waren zirka 17 bis 18 Jahre alt und hatten kurze dunkle Haare. Der eine war etwa 162 Zentimeter groß und trug eine graue Jacke der Marke Tommy Hilfiger, dunkelblaue Jeans und weiße Nike Schuhe. Der andere war zirka 187 Zentimeter groß und mit einer schwarzen NorthFace Winterjacke bekleidet. Die Polizei sucht nun weitere Augenzeugen der Tat sowie insbesondere den älteren Mann, der den Jugendlichen zur Hilfe kam. Er war in einen PKW der Marke Audi unterwegs. Wer kann weiterhin Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

