Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Ein Leichtverletzter und hoher Blechschaden bei Unfall (20.04.2022)

Hüfingen (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochmittag auf der Landesstraße 171 kurz vor Hüfingen passiert ist. Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer bog von der L171 nach links auf die Bundestraße 31 ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 46-Jährigen. Der Fahrer des Golfs erlitt dabei leichte Verletzungen. Zwei Rettungswagen brachten die beiden Männer zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Das stark beschädigte Auto brachte ein Abschleppdienst in eine Werkstatt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell