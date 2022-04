Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall an Parkplatzausfahrt - Polizei sucht Zeugen (20.02.2022)

Blumberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagvormittag an der Ausfahrt des Aldi-Discounters auf die Leo-Wohleb-Straße ereignet hat. Ein 64-jähriger Mann mit einem dunkelgrünen Mercedes Kombi hielt zunächst an der Ausfahrt des Parkplatzes hinter einem silberenen BMW einer 74 Jahre alten Frau an, um dann in die Leo-Wohleb-Straße abzubiegen. Während beide Autos "warteten", kam es zum Zusammenstoß, wobei die Angaben der Beteiligten über den Unfallhergang auseinandergehen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702 41066, in Verbindung zu setzen.

