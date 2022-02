Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Bahnstadt/Kirchheim: Unbekannter beschädigt Porsche Macan und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg - Bahnstadt/Kirchheim: (ots)

Der Fahrer eines Porsche Macan stellte am Mittwochnachmittag erhebliche Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Im rechten Bereich der Frontstoßstange war das Fahrzeug in einer Höhe von ca. 30 bis 80 cm stark zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Beschädigung war vermutlich zwischen 14.20 Uhr und 15.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall, verursacht durch einen unbekannten Fahrzeugführer, entstanden, als der Porsche erst am Willy-Brandt-Platz, dann in der Langgartenstraße/ Einmündung Im Franzosengewann geparkt war. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221 / 3418-0, melden.

