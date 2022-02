Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher geht trotz Schaden flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Mühlhaussen (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 20:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen vor einem Anwesen in der Rotenberger Straße ordnungsgemäß geparkten BMW. Der Verursacher entfernte sich trotz eigenem Verschulden von der Örtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2500,- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/-5709-0 zu melden.

