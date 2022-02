Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Malsch (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr bis Mittwoch, 14 Uhr versuchten sich ein oder mehrere Unbekannte im Birkenweg unberechtigt Zutritt in ein freistehendes Einfamilienhaus zu verschaffen. Der Hauseigentümer hatte bei seiner Rückkehr am Mittwochmittag an der Terrassentür des Hauses diverse Aufbruchspuren in Form von Hebelspuren festgestellt und hierauf die Polizei verständigt. Es deutet jedoch nichts darauf hin, dass die Unbekannten auch tatsächlich in das Haus eingedrungen waren. Wieso die Unbekannten ihr Unterfangen abbrachen, ist nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.

