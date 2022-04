Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, A 81) Auffahrunfall an der Autobahnanschlussstelle Rottweil (20.04.2022)

Zimmern ob Rottweil, A 81 (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist es am Mittwochnachmittag an der Autobahnanschlussstelle Rottweil gekommen. Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Fahrer eines Lastwagens und ein Sprinter-Fahrer, wollten an der Autobahnanschlussstelle Rottweil in Richtung Singen auf die Autobahn A 81 fahren. Nachdem sich aus Richtung Stuttgart Fahrzeuge der Autobahnauffahrt näherten, bremste das vordere Fahrzeug der noch auf dem Beschleunigungsstreifen befindlichen Kolonne verkehrsbedingt ab. Auch der nachfolgende Lastwagen-Fahrer bremste. Der dem Lastwagen auf dem Beschleunigungsstreifen folgende 32-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter reagierte zu spät und prallte in das Heck des bremsenden Lastwagens. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um den nicht mehr fahrbereiten Sprinter. Der beteiligte Lastwagen blieb trotz Beschädigungen fahrtüchtig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell