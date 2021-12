POL-HB: Nr.:0946--Nach Panne schwerverletzt ins Krankenhaus

Polizei Bremen

Nr.:0946--Nach Panne schwerverletzt ins Krankenhaus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen- Obervieland, OT-Arsten, Autobahnzubringer Arsten Höhe Habenhauser Brückenstraße Zeit: 27.12.2021, 17:20 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer Arsten. Zwei Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Gegen 17:20 Uhr befuhren zwei Personen die Ausfahrt zur Habenhauser Brückenstraße, als ihr Auto plötzlich auf dem rechten Fahrstreifen liegen blieb. Um nach der Ursache zu gucken, verließen der 34-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer das Fahrzeug und öffneten die Motorhaube. Dabei blieb das Fahrzeug unbeleuchtet, ungesichert und die beiden Männer trugen keine Warnwesten.

Ein weiterer 25-jähriger Autofahrer befuhr kurz darauf die Ausfahrt in Richtung Kamener Kreisel und übersah in der Dunkelheit den Liegenbleiber. Er versuchte noch im letzten Moment auf den linken Fahrstreifen zu lenken, konnte aber einen Aufprall auf das Heck des Autos nicht verhindern. Dadurch wurden die beiden Männer vor der Motorhaube von ihrem Fahrzeug erfasst und in Richtung der Leitplanke geschleudert. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und stationär in einem Bremer Krankenhaus aufgenommen. Sein 43 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei appelliert an alle Autofahrer: Sollten Sie eine Panne oder einen Unfall haben, sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem Warndreieck in ausreichendem Abstand ab. Lassen Sie die Beleuchtung am Fahrzeug an und schalten Sie das Warnblinklicht ein. Legen Sie selber sowie ihre Mitfahrer eine Warnweste an und stellen Sie sich hinter die Leitplanke. Von dort aus rufen Sie die den Pannendienst oder die Polizei.

