Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211119 - 1393 Frankfurt-Fechenheim: Randalierer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ro) Ein 17-Jähriger beschädigte am gestrigen Donnerstagabend (18. November 2021) mehrere geparkte Fahrzeuge im Stadtteil Fechenheim und verursachte einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen demolierte der Jugendliche gegen 23:40 Uhr aus unbekannter Motivation mit einem Vierkantrohr mindestens sechs geparkte Fahrzeuge im Bereich der Hanauer Landstraße / An der Mainkur. Neben mehreren Autos schlug er dabei auch gegen die Scheibe der Fahrertür eines abgestellten Lastkraftwagens und zerstörte diese. Der LKW-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt im Fahrerhaus und vollzog eine schnelle Bewegung in Richtung Beifahrerseite, sodass er glücklicherweise nicht verletzt wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife den 17-Jährigen festnehmen.

Gegenüber den Beamtinnen und Beamten legte der Jugendliche ein despektierliches Verhalten an den Tag, welches er erst bei der Überstellung an seinen Erziehungsberechtigten ablegte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell