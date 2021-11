Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211119 - 1391 Frankfurt-Fechenheim: Fahrräder entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 19. November 2021, in der Zeit zwischen 02.45 Uhr und 03.15 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter mit zwei Schachtdeckeln die zur Straße gerichtete Fensterscheibe eines Fahrradgeschäftes in der Wächtersbacher Straße ein. Nach momentanem Ermittlungsstand entwendeten die Täter aus dem Verkaufsraum 20 Fahrräder der Marke "Cube" und flüchteten. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 50.000 EUR beziffern.

Die Polizei bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75552199 in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell