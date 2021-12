Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0945--Einbrecher auf frischer Tat gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 27.12.21, 15.15 Uhr

Ein Einbrecher drang am Montagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofsvorstadt ein. Die von einem Nachbarn alarmierten Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen auf frischer Tat fest.

Der Eindringling hatte in der Contrescarpe die Balkontürscheibe zu einer Wohnung im Hochparterre mit einem Blumenkübel eingeschlagen. Dabei wurde er von einem aufmerksamen Anwohner beobachtet, der sofort die Polizei alarmierte. Schnell eintreffende Polizisten erwischten den Einbrecher im Schlafzimmer in flagranti. Der 25 Jahre alte Einbrecher wurde vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Aufmerksame Zeugen sind ein wirkungsvoller und kostengünstiger Einbruchschutz. Die Polizei bittet bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf 110 der Polizei, wie in diesem Fall geschehen, zu wählen. Mehr Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

