POL-RT: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Pforzheim

Reutlingen (ots) - Scheibengipfeltunnel nach Unfall voll gesperrt Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat am Sonntagnachmittag zu einer rund 90-minütigen Vollsperrung des Scheibengipfeltunnels geführt. Kurz nach 14 Uhr fuhr eine 82-jährige Nissan-Lenkerin vom Nordportal her in den Tunnel ein und geriet wohl aufgrund der schlagartig beschlagenen Scheibe auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kollidierte der ...

