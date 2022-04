Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim Tatverdächtiger Dennis B. festgenommen

Horb am Neckar (ots)

- Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.03.2022, 14:40 Uhr -

Nach dem Brand eines Wohnhauses mit zwei schwerverletzten Personen am Dienstag in Horb-Talheim ist am Freitagabend der wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Haftbefehl gesuchte Dennis B. festgenommen worden.

Einer Passantin war der Wagen des Tatverdächtigen gegen 20:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 3554 bei Marxzell (Landkreis Karlsruhe) aufgefallen, woraufhin sie die Polizei verständigte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs durch Einsatzkräfte der Polizeireviere Ettlingen und Neuenbürg entdeckten die Beamten den Gesuchten im Inneren des Autos. Der 38-Jährige wies schwere Brandverletzungen auf, war jedoch ansprechbar. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er durch Polizeibeamte bewacht wird. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Geschehnisse und dem mutmaßlichen Motiv des Tatverdächtigen dauern an.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden beendet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Vertreter der Presse werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial zu löschen.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Polizeihauptkommissar

Bettina Körber-Renz, Staatsanwaltschaft Rottweil, Erste Staatsanwältin

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell