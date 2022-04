Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Küchenbrand

Reutlingen (ots)

Scheibengipfeltunnel nach Unfall voll gesperrt

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat am Sonntagnachmittag zu einer rund 90-minütigen Vollsperrung des Scheibengipfeltunnels geführt. Kurz nach 14 Uhr fuhr eine 82-jährige Nissan-Lenkerin vom Nordportal her in den Tunnel ein und geriet wohl aufgrund der schlagartig beschlagenen Scheibe auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kollidierte der Nissan frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 59 Jahre alten Frau. Beim Zusammenstoß erlitten die beiden Fahrerinnen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf zirka 15.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Münsingen (RT): Unfall im Kreisverkehr

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag am Kreisverkehr in der Lichtensteinstraße/Bei der Rayse ereignet hat. Gegen 10.40 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Jeep aus Richtung Bad Urach kommend auf der B465/Lichtensteinstraße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits darin befindlichen Ford eines 18-Jährigen. Dieser prallte im Anschluss gegen eine Richtungstafel im Kreisverkehr, der Jeep wurde in Richtung der Schutzplanken abgewiesen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Ford des 18-Jährigen musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Neckartailfingen (ES): In Sportgaststätte eingebrochen

In eine Sportgaststätte in der Seestraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, gelangte der Unbekannte über eine aufgebrochene Tür ins Innere der Gaststätte. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entwendete eine Musikbox sowie einen Zigarettenautomaten. Auch zu den angrenzenden Vereinsräumlichkeiten hatte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde daraus nichts entwendet. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Wernau (ES): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Stadtplatz sind am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, die Rettungskräfte ausgerückt. Ein Jugendlicher hatte einen Topf mit Öl auf dem Herd erhitzt, als dieses Feuer fing und auf das Inventar übergriff. Die ersten Löschversuche des Jugendlichen wurden durch die alarmierte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften angerückt war, fortgesetzt. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann anschließend zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin ist am Sonntagmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 13 Uhr war ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Renault auf der Neckarstraße auf der Suche nach einem Parkplatz und setzte hierbei ein Stück zurück, um in die Fabrikstraße abzubiegen. Beim Rückwärtsfahren erfasste der Wagen mit dem Heck eine 40-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden. Mit nach bisherigen Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Renault war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Bempflingen (ES): In Bäckereifiliale eingebrochen

In eine Bäckereifiliale in der Ortsmitte ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 4.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchte nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen nach dürfte nichts gestohlen worden sein, allerdings hinterließ der Täter durch sein brachiales Vorgehen einen Sachschaden, der auf mindestens 1.000 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim (ES): Einbruch in Büro

In die Büroräume eines Fitnessstudios in der Marie-Curie-Straße ist am Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 23.45 Uhr, und Sonntag, 5.40 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt ins Innere. Mit Bargeld aus einem Tresor, den er ebenfalls gewaltsam geöffnet hatte, machte sich der Einbrecher aus dem Staub. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Filderstadt (ES): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem dunklen Wagen, der ähnlich einem VW Golf oder Opel Astra beschrieben wird, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Dessen Fahrer soll am Sonntagnachmittag auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht haben und danach geflüchtet sein. Eine 29-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit ihrem roten Opel Astra auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Tübingen auf der linken der beiden Spuren unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Filderstadt-Bonlanden überholte sie den gesuchten Wagen, als dieser plötzlich und unvermittelt nach links auf ihre Spur zog und ihren Opel nach links abdrängte. Beim Versuch, der unmittelbar bevorstehenden Kollision nach links auszuweichen krachte die Frau mit ihrem Opel in die Leitplanken. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Tübingen. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings dürfte an dem Astra wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 7.000 Euro entstanden sein. Zur Schadenshöhe an den beschädigten Leitplanken liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Telefonnummer 0711/7091-3 nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug geben können. (cw)

Geislingen (ZAK): Beim Aussteigen aus Pkw verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 74 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Vorstadtstraße erlitten. Gegen 18.25 Uhr war sie im Begriff, von der Rückbank eines dort haltenden Ford auszusteigen, als die Fahrerin des Wagens bereits wieder anfuhr. Die 74-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und wurde von dem Pkw erfasst. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. (rn)

Burladingen (ZAK): In Gegenverkehr geraten

Zwei Fahrzeuge mussten am Samstagabend nach einem Verkehrsunfall auf der L 442 abgeschleppt werden. Eine 33-Jährige war kurz nach 18.30 Uhr mit ihrem 1er BMW auf der Landesstraße von Hausen herkommend in Richtung Neuweiler unterwegs. In einer Kurve geriet sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf teilweise schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Hierbei streifte das Heck ihres Pkw den entgegenkommenden Kleintransporter eines 43 Jahre alten Mannes. Der Viano kam im Anschluss nach rechts von der Straße ab. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

