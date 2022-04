Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Unfallflucht, Brand

Reutlingen (ots)

Dettingen a.d.E. (RT): Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Am Samstagnachmittag ist es gegen 15.45 Uhr auf der Ortsumgehung Dettingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem über 450 PS starken BMW Sportwagen die B 28 von Bad Urach kommend in Richtung Metzingen. Kurz nach der Abzweigung Dettingen-Süd setzte der Mann zu einem Überholvorgang an. Auf Grund von Gegenverkehr musste er sein Vorhaben jedoch wieder abbrechen. Dabei verlor er auf der nassen Fahrbahn und bei starkem Schneefall mit seiner für diese Straßenverhältnisse nicht vorgeschriebenen Bereifung die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW stellte sich quer und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Sportwagen und prallte in die Böschung sowie eine Baumgruppe. Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer mussten beide schwerverletzt in eine Klinik verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die B 28 rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Es gab eine örtliche Umleitung. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehr Dettingen war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Baltmannsweiler (ES): Betrunken Verkehrsschilder umgefahren und geflüchtet

Am frühen Samstagmorgen sind in der Reichenbacher Straße mehrere Verkehrszeichen umgefahren worden. Um 07.17 Uhr befand sich der 30-jährige Fahrer eines Ford Focus auf dem Weg in Richtung Reichenbach. Auf Grund seines stark alkoholisierten Zustandes verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw, worauf er die besagten Verkehrszeichen überfuhr. Er setzte dennoch seine Fahrt unbeirrt weiter fort. Anwohner wurden auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Wenige hundert Meter weiter konnte das Fahrzeug dann auch von einer Streife des Polizeireviers Esslingen auf einem Feldweg angetroffen werden. Der 30-Jährige saß schlafend am Steuer und war nur schwer wachzukriegen. Als es dann doch gelang, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Hierauf wurde in einer Klinik eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Am Pkw und den Verkehrsschildern entstand ein Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro.

Filderstadt (ES): Brand eines Holzstapels

Am Samstag sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Holzstapels zwischen Bonlanden und Sielmingen im Gewann Fehlberg ausgerückt. Das Feuer wurde um 17.11 Uhr von einem Passanten entdeckt und gemeldet. Die Feuerwehr Filderstadt, welche mit 2 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften ausrückte, konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Autofahrer nach Kollision mit Baum leicht verletzt

Leicht verletzt worden ist ein Pkw-Lenker am frühen Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B 463 bei Albstadt-Laufen. Der 39 Jahre alte Fahrer eines BMW befuhr gegen 01.45 Uhr die Bundesstraße von Albstadt kommend in Richtung Balingen. Kurz nach dem Tunnel Albstadt-Laufen kam er mit seinem Fahrzeug von der schneebedeckten Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der leicht verletzte Fahrzeuglenker wurde daraufhin vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rosenfeld (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden sind zwei Fahrzeuginsassen nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend bei Rosenfeld. Eine 20 Jahre alte Lenkerin eines Ford Kuga befuhr gegen 21.30 Uhr die schneebedeckte K 7130 aus Richtung Rosenfeld-Isingen kommend in Fahrtrichtung Balingen-Erzingen. Im Bereich eines Waldstücks kam die 20-Jährige mit ihrem Pkw im Verlauf einer scharfen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr im weiteren Verlauf einen kleinen Abhang hinunter. Schließlich kippte der Pkw auf die linke Fahrzeugseite, woraufhin sich die Fahrzeuglenkerin und ihr 21-jähriger Beifahrer unter der Mithilfe eines Passanten aus dem Fahrzeug befreien konnten. Die Fahrerin des Ford erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, ihr Beifahrer blieb unverletzt. An dem Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste nach der Bergung abgeschleppt werden.

