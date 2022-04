Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle (teils witterungsbedingt), Raub, Heuballenbrand, Widerstand

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Unfall im Kreisverkehr

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem VW Tiguan ist es am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr im "neuen" Kreisverkehr in Kleinengstingen gekommen. Ein 46-jähriger VW-Fahrer befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Großengstingen verlassen. Dies übersah der 68-jährige Fahrer eines Omnibusses, der in den Kreisverkehr aus Richtung Bahnhof einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der VW-Fahrer leicht verletzte und vom Rettungsdienst versorgt wurde. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Sonnenbühl/Eningen/Reutlingen-Gönningen (RT): Unfälle aufgrund Schneeglätte

Aufgrund einsetzendem Schneefall ist es im Laufe des Freitags zu mehreren kleineren Unfällen gekommen. Gegen 14.00 Uhr rutschte auf der L 380 bei Eningen unter Achalm ein 35-Jähriger mit seinem Chevrolet auf Höhe des Wanderparkplatzes "Winkel" von der Straße und beschädigte einen Leitpfosten. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Um 15.25 Uhr prallte ein 30-jähriger VW-Lenker in der Gönninger Steige gegen den Randstein, kam mit den Hinterrädern über dem Abhang zum Stillstand und musste von einem angeforderten Abschleppdienst wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. Gegen Mitternacht war ein 22-Jähriger auf schneebedeckter Fahrbahn in Sonnenbühl-Genkingen ins Rutschen geraten und mit dem Gegenverkehr kollidiert. Der Seat-Fahrer fuhr die Gönninger Straße ortsauswärts, geriet witterungsbedingt auf die Gegenspur und streifte 39-jährigen Daimler-Fahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Esslingen (ES): Widerstand und Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten

In der Nacht zum Samstag ist es vor einer Diskothek in der Röntgenstraße in Esslingen gegen 02.30 Uhr zu einem Vorfall gekommen, zu dem die Polizei gerufen worden ist. Bei der Abklärung des Sachverhaltes sollten die Personalien eines 16-Jährigen aus Schorndorf festgestellt werden. Dieser beleidigte jedoch die anwesenden Beamten aufs Übelste und widersetzte sich schließlich massiv den anschließenden Maßnahmen. Da seine verständigten Eltern keine Möglichkeit hatten ihn abzuholen, musste er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei Esslingen verbringen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw VW Golf hat am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro entstanden ist. Gegen 03.25 Uhr befuhr er die Plieninger Straße in Richtung Hauptstraße und geriet in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links gegen einen Metallgartenzaun und ein Verkehrszeichen. Die Fahrt neben der Fahrbahn endete an einem Baum, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers wurde nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der VW Golf wurde abgeschleppt.

Filderstadt (ES): Heuballen-Brand

In der Nacht zum Samstag sind aufgrund eines Brandes im Gebiet Lachenwies/Käppelesäcker zwischen Bonlanden und Harthausen die Feuerwehr und die Polizei ausgerückt. Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand eines größeren Heuballens alarmiert. Dieser wurde von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften schnell vor Ort war, gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mössingen (TÜ): Betrunkene Pkw-Lenkerin

Mehreren Verkehrsteilnehmern ist die auffällige Fahrweise einer 64-Jährigen am Freitagabend in Mössingen aufgefallen. Aufgrund den entsprechenden Notrufen und Standortmitteilungen konnte gegen 18.35 Uhr der Pkw Toyota in der Freibadstraße angehalten und die Fahrerin auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von mehr als 2,5 Promille festgestellt, wonach eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Gomaringen (TÜ): Nach Raubdelikt vorläufig festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Zwei mutmaßlich Tatverdächtige konnten am Freitagabend nach einer schweren räuberischen Erpressung auf offener Straße von der Polizei im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Den beiden 14-jährigen Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, am Freitag gegen 20.45 Uhr, vor einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße einem Gleichaltrigen unter Androhung von Gewalt und Vorzeigen eines Messers Bargeld abgenommen zu haben. Anschließend flüchteten die Beiden zu Fuß in Richtung Ohmenhausen, wo sie im Rahmen der Fahndung am Ortsausgang festgestellt und vorläufig festgenommen wurden. Bei der folgenden Durchsuchung konnten Teile des mutmaßlichen Raubguts und eine Schreckschußwaffe festgestellt und beschlagnahmt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten an Erziehungsberechtige übergeben. Der Geschädigte war unverletzt geblieben.

Meßstetten (ZAK): Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

Unter Alkoholeinfluss gefahren und bei der anschließenden Kontrolle ausgerastet ist ein 22-jähriger BMW-Fahrer in Meßstetten in der Nacht zum Samstag. Der junge Mann sollte gegen 01.00 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz mehrfacher Aufforderung hielt der Fahrer zunächst nicht an und fuhr weiter durch Meßstetten. Letztlich hielt er in der Zeppelinstraße an und wollte durch das geöffnete Fenster in der Fahrertüre flüchten. Hierbei konnte er festgenommen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei der Festnahme und bei der folgenden Blutentnahme leistete der 22-Jährige erheblichen Widerstand wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Haigerloch-Owingen (ZAK): Hoher Sachschaden - zwei Verletzte

Am Freitagabend ist es an der Einmündung der Hauptstraße in die B 463 zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 27-Jährige gegen 19.45 Uhr mit ihrem Audi die Hauptstraße in Owingen in Richtung B 463. An der Einmündung wollte sie nach links in Richtung Stetten abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Dacia die B 463 aus Richtung Stetten kommend. Als die Audi-Fahrerin anfuhr, missachtete sie die Vorfahrt des Dacia und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme kam es bis 22.30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zimmern unter der Burg (ZAK): Zu schnell bei Regen und Schnee unterwegs

Zu schnell und mit Sommerreifen ist ein 52-Jähriger auf der K 7168 zwischen Schömberg und Zimmern u. d. B. am Freitagabend unterwegs gewesen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Audi-Fahrer gegen 17.05 Uhr bei winterlichen Verhältnissen auf der K 7168 in Richtung Zimmern unterwegs. Hierbei verlor er auf Grund seiner nicht an die Witterung angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in Schleudern. Nachdem er in die linke Leitplanke krachte, kam er im rechten Grünstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug Sommerreifen montiert waren. An dem Audi entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

