POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Elektrozapfsäule verletzt 46-Jährigen schwer

Beim Verladen einer Elektrozapfsäule mit einem Hubwagen verletzte sich am Montag gegen 08:30 Uhr ein 46-Jähriger auf einem Tankstellenareal in der Ohmstraße bei Gültstein schwer. Ein 19-jähriger Lkw-Fahrer und der 46-Jährige wollten die 750 kg schwere Elektrozapfsäule mit dem mutmaßlich ungeeigneten Hubwagen in einen Lkw verladen. Aufgrund fehlender Sicherung und unsachgemäßem Transport kippte die Ladung um und begrub den 46-Jährigen teilweise unter sich. Er konnte durch den Lkw-Fahrer und herbeieilende Passanten befreit werden und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der unsachgemäßen Art der Verladung erwartet den 19-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

