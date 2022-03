Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Hecke brennt - Tatverdächtige ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr entdeckte eine Zeugin den Brand an einer Thuja-Hecke in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg. Nachdem sie zwei unbekannte Personen erkannte, die sich schnellen Schrittes von der Hecke entfernten, nahm sie sofort die Verfolgung auf und verständigte zeitgleich telefonisch die Polizei. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg konnte schließlich die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße antreffen. Bei der anschließenden Personenkontrolle erklärte ein 18-Jähriger, dass er sich eine Zigarette anzünden wollte und durch den aufkommenden Wind vermutlich ein Funkenflug die Hecke entzündet haben soll. Zwischenzeitlich konnte die Feuerwehr den Brand löschen. An der Thuja-Hecke entstand auf etwa einem Meter Länge ein Sachschaden von rund 200,00 Euro. Bereits am 02.03.2022 brannte hatte die Hecke aus noch unbekannter Ursache gebrannt. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell