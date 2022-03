Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 21-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro forderte ein Unfall am Samstagnachmittag gegen 15:25 Uhr auf der Kreisstraße 1060 in Rutesheim. Ein 58-jähriger Opel-Fahrer wollte vom Häckselplatz in Rutesheim kommend auf die Renninger Straße / K 1060 einbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich den auf der Kreisstraße von Rutesheim heranfahrenden Seat eines 21-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

