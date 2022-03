Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Samstag ein Fenster einer Firma in der Rosine-Starz-Straße in Renningen aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, schlugen sie kurzerhand die Scheibe ein und gelangten auf diese Weise in das Gebäude. Vermutlich löste in der Folge die akustische Alarmanlage aus, worauf die Unbekannten die Flucht ergriffen. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Renningen hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07159 8045-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell