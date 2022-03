Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Brandalarm in Wohnung und Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen musste in der Nacht zum Montag gleich zwei Mal ausrücken. Zunächst gegen 23:35 Uhr mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrleuten in die Stettiner Straße in Ditzingen, nachdem ein sich stetig weiter erhitzender Backofen in einer Wohnung gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Backofen aufgrund eines technischen Defekts dauerhaft im Reinigungsprogramm lief und hierdurch die Arbeitsplatte in der Küche überhitzte. Ein Brand war glücklicherweise noch nicht entstanden, ebenso wenig wie ein Schaden.

Gegen 00:15 Uhr kam es im Kompressorraum eines Firmengebäudes in der Johann-Maus-Straße zu einer Rauchentwicklung. Hierbei soll es sich um ein Öl-Luft-Gemisch gehandelt haben. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen war mit vier Fahrzeuge und 23 Einsatzkräften vor Ort und belüftete die Räume. Auch hier entstand bisherigen Ermittlungen zufolge kein Brand und auch kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell