POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Glasscheiben am Friedrich-Wöhler-Gymnasium eingeworfen (24.01.2022)

Ein unbekannter Täter hat vermutlich in den Abendstunden des Montags im hinteren, Richtung "Aach" gelegenen Teil des Schulgebäudes des Friedrich-Wöhler-Gymnasium in einer Höhe von rund drei Metern mit Steinwürfen zwei Glasscheiben eingeworfen. Der Hausmeister der an der Münchriedstraße gelegenen Schule entdeckte gegen 21.30 Uhr die beschädigten Scheiben. Nun ermittelt die Polizei Singen (07731 888-0) wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter entgegen.

