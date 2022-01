Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mülleimer in einer Toilette im Seerhein-Center in Brand gesteckt (24.01.2022)

Konstanz (ots)

Am Montagabend hat ein unbekannter Täter einen Mülleimer in einer Toilette im ersten Obergeschoss des Seerhein-Centers am Zähringerplatz in Brand gesteckt und dabei Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro verursacht. Eine Mitarbeiterin wollte gegen 18.30 Uhr die Toilette reinigen und entdeckte den Brand. Ein Security-Mitarbeiter konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen und die Räume durchlüften. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

