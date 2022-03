POL-LB: Affalterbach: Vandalismus auf Vereinsgelände - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Samstag ein Fenster einer Firma in der Rosine-Starz-Straße in Renningen aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, schlugen sie kurzerhand die Scheibe ein und gelangten auf diese Weise in das Gebäude. Vermutlich löste in der Folge die akustische Alarmanlage aus, worauf die Unbekannten die Flucht ergriffen. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 2.000 ...

