Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81/Rottenburg am Neckar: Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Der 77-jährige Fahrer eines Audi ist am Sonntag gegen 13:25 Uhr auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach etwa 500 Meter kam sein Audi im Grünstreifen zum Stehen, nachdem die Beifahrerin die Handbremse gezogen hatte. Der 77-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst aus dem Grünstreifen geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Bondorf war zudem mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

