Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Einen günstigen Moment hat ein Dieb am Sonntagmorgen in einem Hotel in der Babarossastraße ausgenutzt und sich eine Handtasche unter den Nagel gerissen. Die bestohlene 37-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie ihre altrosafarbene Handtasche mit im Frühstücksbereich hatte. In der Tasche befand sich eine zweistellige Bargeldsumme, sowie Versicherungs- und Bankkarten. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 369-2250 jederzeit an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße wenden. |elz

