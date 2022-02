Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer auf einem Brennholzlagerplatz

Hochspeyer (ots)

Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ausrücken.

Auf einem privaten Lagerplatz entzündete sich das dort aufbewahrte Brennholz eines 39-Jährigen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer vollständig löschen.

Personen wurden nicht verletzt. Nach Angaben des Geschädigten entstand Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Freiwilligen Feuerwehren Hochspeyer, Enkenbach-Alsenborn und Frankenstein waren mit 22 Einsatzkräften vor Ort.

Die Brandursache ist bisher unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 15.00 Uhr im Bereich Münchhofstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 369 2150 oder per Email an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

