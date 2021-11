Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Wechselseitige Körperverletzung

In einer Freizeiteinrichtung in Titisee kam es am Sonntag, den 21.11.2021, gg. 21:00 Uhr zwischen drei jungen Männern im Alter von 26, 27 und 30 Jahren zunächst zu verbalen Streitigkeiten, welche schließlich in wechselseitigen Körperverletzungen mündeten. Nachdem die hinzugerufene Polizei die Personalien der Beteiligten aufgenommen hatte, kam es durch einen der Beteiligten zudem zur Beleidigung einer Angestellten der Freizeiteinrichtung. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Hinterzarten geführt. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/9177-0.

