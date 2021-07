Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung am Grafenschlossbrunnen in Diez

Diez (ots)

In der Nacht zum 04.07.2021 beschädigten unbekannte Täter den Brunnen des Grafenschlosses in Diez. Diese brachen den Wasserauslauf in Form einer goldenen Schlange mittels Gewalt ab. Anschließend wurde der Wasserauslauf in den Brunnen geworfen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez. Tel. 06432-6010

