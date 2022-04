Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Verkehrsverstöße im Minutentakt

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Kind gegen fahrenden Pkw gerannt

Ein Kind ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Pfullingen schwer verletzt worden. Gegen 12.25 Uhr hielt sich ein Achtjähriger im Hof eines Gebäudes in der Friesenstraße auf und rannte offenbar ohne auf den Verkehr zu achten hinter einem geparkten Wagen hervor auf die Straße, um diese zu überqueren. Dabei stieß er seitlich gegen einen vorbeifahrenden Jeep, dessen 40-jährige Lenkerin in Richtung Ahlbolweg unterwegs war. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der Achtjährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Ostfildern (ES): Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag auf der L 1192 bei Nellingen ereignet. Den aktuellen Ermittlungen zufolge war gegen 15.10 Uhr eine 40-jährige Toyota-Lenkerin auf der Landesstraße von Zollberg kommend unterwegs und missachtete im Einmündungsbereich mit der Robert-Bosch-Straße die Rot zeigende Ampel. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem KIA einer 35 Jahre alten Frau, die von der Robert-Bosch-Straße kommend nach links auf die L 1192 abgebogen war. Beim Zusammenstoß, bei dem an beiden Auto das Airbag-System auslöste, wurde die Unfallverursacherin nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Die KIA-Lenkerin sowie ein mitfahrender, zweijähriger Junge verletzt sich bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Den Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt wurden, schätzt die Polizei auf 17.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 1192 einseitig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (mr)

Tübingen / Dußlingen (TÜ): Verkehrsverstöße im Minutentakt

Über zwei Dutzend Fahrzeuglenkern konnte es am Donnerstagnachmittag wohl nicht schnell genug gehen. Sie waren verbotenerweise auf dem Radweg entlang der B 27 in Richtung Balingen unterwegs, offensichtlich um den durch die Sperrung des Dußlinger Tunnels bedingten Stau auf der Bundesstraße zu umgehen. Allein in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 18 Uhr musste die Verkehrspolizei Tübingen 26 diesbezügliche Verstöße ahnden. Die Fahrerinnen und Fahrer erwartet nun ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell