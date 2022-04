Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeiposten Oberesslingen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Führungswechsel beim Polizeiposten Oberesslingen

Polizeihauptkommissar Dennis Hund hat zum 1. April die Leitung des Polizeipostens Oberesslingen übernommen. Er folgt Erstem Polizeihauptkommissar Uwe Hauser, der mit Ablauf des März von Polizeipräsident Udo Vogel in den Ruhestand verabschiedet wurde und den Polizeiposten fast 17 Jahre geleitet hatte.

Die polizeiliche Laufbahn des 41-jährigen Polizeihauptkommissars Dennis Hund begann 2001 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Nach seiner Ausbildung blieb er zunächst als Einsatzbeamter bei der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung in Göppingen, bis er 2005 in den Streifendienst zur damaligen Polizeidirektion nach Esslingen versetzt wurde. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst im Jahr 2008 kehrte er wieder nach Esslingen zurück, wo er im Streifendienst tätig war, bis er 2012 zur Kriminalpolizei wechselte. Nach sechs Jahren zog es ihn 2018 wieder zurück zur Schutzpolizei und zum Polizeiposten Plochingen. Dort war er bis zu seinem jetzigen Wechsel zum Polizeiposten Oberesslingen als Sachbearbeiter und Abwesenheitsvertreter des Leiters eingesetzt.

Seit April ist Polizeihauptkommissar Dennis Hund nun gemeinsam mit acht Mitarbeitern für die Sicherheit in den Esslinger Stadtteilen Oberesslingen, Kennenburg, Wiflingshausen, Liebersbronn, Hegensberg, Kimmichsweiler, Zell, Oberhof, Wäldenbronn, St. Bernhardt, Rüdern, Serach, Obertal, Hohenkreuz, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde zuständig. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Esslingen.

Der berufliche Weg des 60-jährigen Ersten Polizeihauptkommissars Uwe Hauser begann im Jahr 1980 bei der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung in Göppingen. Nach seiner Ausbildung zum mittleren Dienst wurde er 1982 zur ehemaligen Polizeidirektion Esslingen, in den Streifendienst des Polizeireviers Esslingen versetzt. Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen kehrte er 1996 nach Esslingen zurück, wo er zunächst bei der Verkehrspolizei und dann als Polizeiführer vom Dienst im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion eingesetzt war, bis er 1999 mit der Leitung einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Esslingen betraut wurde. Im Jahr 2005 übernahm er die Leitung des Polizeipostens Oberesslingen, bis er jetzt nach fast 42 Dienstjahren in den Ruhestand versetzt wurde. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell