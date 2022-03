Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 20-Jährigen geschlagen und getreten; Einbruch

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): 20-Jährigen geschlagen und getreten (Zeugenaufruf)

Ein 20-Jähriger ist am Mittwochabend an der Ecke Langwatte/Hohenzollernstraße von drei Personen geschlagen und getreten worden. Kurz vor 19.30 Uhr sprach das unbekannte Trio den jungen Mann an und forderte eine Zigarette. Als der 20-Jährige dies ablehnte, schlugen die Unbekannten auf ihn ein und trat nach ihm. Erst als ein Zeuge, der offenbar mit seinem Auto angehalten hatte, dem Geschädigten zu Hilfe eilte, flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Das Opfer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Zwei der Männer sind etwa 18 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Einer der beiden war mit einem blauen Jogginganzug bekleidet und trug eine Basecap. Sein etwa gleichaltriger Begleiter trug einen blau/gelben Jogginganzug und hatte schwarze Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Der dritte Tatverdächtige soll etwa 14 Jahre alt und deutlich kleiner als seine beiden Begleiter gewesen sein. Er war mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Zeugen und insbesondere der Autofahrer, der dem 20-Jährigen zu Hilfe geeilt war, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (rn)

Bad Urach (RT): Einbruch in Sanitätshaus

In ein Sanitätshaus in der Ulmer Straße ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 18.30 Uhr und 8.50 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt zum Innenraum und entwendete daraus einen Tresor samt Inhalt sowie Münzgeld aus einer Kasse. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell