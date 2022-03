Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen (Albstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Albstadt (ZAK):

Zwei mutmaßliche Einbrecher konnten am Mittwochmittag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtteil Ebingen von der Polizei auf frischer Tat festgenommen werden.

Dem 37-jährigen Tatverdächtigen aus Albstadt und seiner 24 Jahre alten Bekannten wird zur Last gelegt, sich am Mittwoch, kurz nach 13 Uhr, über eine Stahltür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft zu haben. Ein anwesender Bewohner, der auf den Einbruch aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei, die die beiden polizeibekannten Beschuldigten in dem Wohnhaus vorläufig festnahm.

Während die 24-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurde, wurde der 37-jährige Deutsche am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn gegen Auflagen außer Vollzug. Die Ermittlungen, insbesondere zu möglichem Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens, dauern an. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell