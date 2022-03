Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist; Verkehrsunfälle; Wiesenbrand; Kupferdiebstahl

Reutlingen (ots)

Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Ulrichstraße vor einer 36-Jährigen entblößt haben soll, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Die Frau hatte sich gegen 1.30 Uhr in ihrer Wohnung aufgehalten, als sie den Mann auf ihrer Terrasse entdeckte, der sie beobachtete und sich dabei selbst befriedigt haben soll. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Mann wird als dunkelhäutig, etwa 160 Zentimeter groß, sehr schlank und mit einer Glatze beschrieben. Er war mit einer blauen Hose, vermutlich einer Cordhose und einer dunklen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Weißer Mercedes GLC gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der B 27 ereignet hat. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem BMW gegen acht Uhr die linke Fahrspur der Bundesstraße in Richtung Tübingen. Kurz nach dem Zeppelintunnel wurde er rechts von einem Mercedes GLC überholt. Der Wagen wechselte im Anschluss auf den linken Fahrstreifen und bremste dort offenbar stark ab, sodass der 34-Jährige ebenfalls stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine hinterherfahrende 32-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf den BMW auf. Der Lenker des Mercedes fuhr zwischenzeitlich ohne anzuhalten in Richtung Tübingen weiter. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einem kurzzeitigen Rückstau. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem weißen Mercedes GLC mit Stuttgarter Zulassung oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3, zu melden. (rn)

Nürtingen (ES): Feuer außer Kontrolle geraten

Auf einem Wiesengrundstück im Bereich der B 313 (Metzinger Straße) ist am Dienstagnachmittag ein Feuer außer Kontrolle geraten. Kurz vor 16.30 Uhr war dort eine 67-Jährige damit beschäftigt, Gartenabfälle zu verbrennen. Durch Funkenflug griffen die Flammen auf das umliegende Gras über und breiteten sich angefacht durch den starken Wind schnell und großflächig aus. Zwei Männer, die zu Hilfe eilten, versuchten noch, den Brand mit einem Feuerlöscher und Erde zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr erledigte dies schließlich vollends. Zuvor waren jedoch bereits schätzungsweise 300 Quadratmeter Wiese verbrannt. Der dadurch bedingte starke Rauch war über die Bundesstraße in Richtung Stadtmitte gezogen und weithin zu sehen gewesen. (mr)

Tübingen (TÜ): Pedelec-Fahrerin schwer gestürzt

Schwer gestürzt ist eine Pedelec-Fahrerin am Dienstagnachmittag auf der Karlstraße. Die 71 Jahre alte Frau war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad auf der Karlstraße in Richtung Poststraße unterwegs. Als sie an der roten Ampel, unmittelbar nach der Eberhardsbrücke bremsen musste, löste sich der Spannverschluss am Vorderrad, woraufhin dieses sich aus der Halterung löste und die Radlerin stürzte. Passanten betreuten die Seniorin bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst. Die Frau, die einen Helm getragen hatte, wurde bei dem Sturz nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Kupfer im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen

Ein Vereinsgelände in der Straße Krempen in Leidringen ist in der Nacht zum Mittwoch von einem Kriminellen heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 21 Uhr und sieben Uhr montierte der Täter mehrere Meter Dachrinnen sowie Verkleidungen aus Kupfer ab und entwendete das Metall. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Außerdem beschädigte der Unbekannte diverse Lichtstrahler. Der Polizeiposten Rosenfeld ermittelt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell