POL-RT: Nach Ladendiebstahl in Haft (Plochingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannter 42-Jähriger ist am Montagnachmittag nach dem Diebstahl eines hochwertigen Parfums in Plochingen festgenommen worden und befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Fischbrunnen das über 200 Euro teure Flakon an sich genommen und in eine präparierte Tüte gesteckt zu haben, um damit die Alarmanlage am Ausgang zu umgehen. Nachdem der 42-Jährige den Markt verlassen hatte, wurde er von einer Angestellten des Marktes gestellt. Die Frau nahm dem Tatverdächtigen die Tüte mit dem Diebesgut ab, worauf dieser die Flucht ergriff. Er konnte nur wenige Minuten später von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Der 42-Jährige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

