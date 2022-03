Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Wiesenbrand; Auto aufgebrochen; Einkaufsmarkt wegen Gasgeruch geräumt; Streitigkeiten; Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt und nicht angepasste Geschwindigkeit sind den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 18-Jähriger am Montagabend an der Kreuzung Kohlplattengasse / Ermsstraße verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 22.25 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Kohlplattengasse unterwegs. An der Kreuzung zur Ermstraße missachtete er die Verkehrszeichen und fuhr in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Ford Mondeo, dessen 61 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte, zu reagieren. Weil der 18-Jährige zudem zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte dort gegen den Gartenzaun und die Betonmauer vor einem Wohnhaus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Kind angefahren

Ein Kind ist am Montagabend von einem Auto angefahren worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war eine Dreijährige kurz nach 18.30 Uhr mit einem Kinderfahrrad auf dem Gehweg der Reutlinger Straße unterwegs, als ein 20-jähriger VW Polo-Lenker aus einer Hofeinfahrt fuhr. Der junge Mann übersah offenbar das von rechts kommende Mädchen, worauf es zur Kollision kam. Das Kind stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte es zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Kollision im Einmündungsbereich (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der B 465 ereignet hat. Kurz vor 18 Uhr kollidierte der Opel Astra eines 50 Jahre alten Mannes, der von der K 1250 kommend nach links auf die Bundesstraße nach Owen abgebogen war, mit dem Motorrad eines 27-Jährigen, der dort in Richtung Kirchheim fuhr. Der junge Mann hatte zuvor noch stark abgebremst und war dabei von seiner Yamaha gestürzt. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde der Biker vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Kirchheim (ES): Ins Heck gekracht

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag in der Steingaustraße ereignet. Ein 19-Jähriger fuhr dort gegen 15.45 Uhr mit seinem BMW in Richtung Henriettenstraße. Er bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 53-jährige Seat-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf sie auf. Durch den Aufprall wurde der Seat noch auf den davorstehenden Ford eines 78-Jährigen aufgeschoben. Im Seat erlitt der 14-jährige Beifahrer leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (sm)

Gomaringen (TÜ): Wiesenbrand (Zeugenaufruf)

Zum Brand einer Wiese sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag in den Ulmenweg ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurz nach 17.30 Uhr brannte eine Wiesenfläche von etwa 400 Quadratmetern. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten angerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Da unter anderem mehrere Zigarettenstummel am Brandort aufgefunden wurden, ermittelt das Polizeirevier Tübingen wegen Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen, sich unter 07071-972-8660 zu melden. (sm)

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Auto aufgebrochen

Ein in der Pilgerstraße geparkter Mercedes ist am Montagabend aufgebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und 22 Uhr hebelte ein Unbekannter eine Türe auf und durchsuchte nachfolgend das Innere des Wagens. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei eine Geldbörse mit einem kleineren Bargeldbetrag und persönlichen Dokumenten sowie Handyzubehör in die Hände. Zudem wurde am Kofferraum der Mercedesstern herausgebrochen. Allein der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (cw)

Geislingen (ZAK): Einkaufsmarkt geräumt

Gasgeruch hat am Montagabend zur Räumung und nachfolgenden Schließung eines Einkaufsmarktes in der Vorstadtstraße geführt. Gegen 20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, nachdem in dem Markt Gasgeruch festgestellt worden war. Der Markt wurde sofort geräumt. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz war, schloss die Gaszuführung und belüftete das Gebäude. Ersten Erkenntnissen nach könnte ein Leck an einer Flüssiggasleitung ursächlich für den Geruch gewesen sein. Ein Servicetechniker kam vor Ort. (cw)

Balingen (ZAK): Streitigkeiten

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich ein 37-Jähriger verantworten, der am Dienstagmorgen in seiner Wohnung in der Heselwanger Straße randaliert hatte. Gegen 3.10 Uhr war die Polizei von dem Mann alarmiert worden, nachdem es zwischen ihm und zwei Mitbewohnern aus noch ungeklärten Gründen zum Streit gekommen war. Vor Ort trafen die Beamten auf den äußerst aggressiven Anrufer, der sich nicht beruhigen ließ und fortlaufend seine beiden Kontrahenten bedrohte und beleidigte, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen das Anlegen der Handschließen setzte er sich zur Wehr, wobei sich seine Aggressionen und Beleidigungen nun gegen die eingesetzten Polizeibeamten richteten. Er musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Verletzt wurde niemand. (cw)

Bisingen (ZAK): Gegen parkendes Fahrzeug geprallt

Auf etwa 45.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Hechinger Straße verursacht hat. Der Mann war kurz nach 21 Uhr mit seinem Audi auf der Hechinger Straße abwärts unterwegs. Im Bereich der Einmündung zum Talwiesenweg kam er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zu weit nach rechts und knallte dort nahezu ungebremst gegen einen dort geparkten BMW. Der Audi, an dem Totalschaden entstanden sein dürfte, musste nach dem Unfall von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Verletzt wurde niemand. (cw)

Balingen (ZAK): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Montagnachmittag in der Längenfeldstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, fahndet das Polizeirevier Balingen. Gegen 16.45 Uhr befuhr der Unbekannte mit seinem hellen Pkw die Längenfeldstraße aus Richtung Aufschleifung der B27 kommend. Da sich der Verkehr vor der Kreuzung mit der Hirschbergstraße staute, scherte er bereits vor Beginn der Linksabbiegespur aus und fuhr über die Gegenfahrbahn. Zwei entgegenkommende Fahrzeuglenker wichen an den Fahrbahnrand aus. Ein ebenfalls entgegenfahrender 48 Jahre alter Mann hielt mit seinem Mercedes an, um eine Kollision zu verhindern. Dies bemerkte ein nachfolgender 19-Jähriger zu spät und krachte mit seinem Mini ins Heck des Mercedes. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Hirschbergstraße fort. Der 19-jährige Mini-Fahrer zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07433/264-0 erbeten. (sm)

Bitz (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung Ebinger Straße/L448 entstanden. Eine 26-Jährige befuhr kurz nach 18 Uhr mit ihrem Renault Clio die Ebinger Straße in Richtung Landesstraße. An der dortigen Einmündung wollte sie nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Mercedes C-Klasse eines 21-Jährigen, der von der L448 nach links in Richtung Bitz abbiegen wollte. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde die 26-Jährige anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Fahrzeuge beschädigt

Vier in der Ebinger Raidenstraße abgestellte Fahrzeuge sind im Laufe des Wochenendes von einem Unbekannten beschädigt worden. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, acht Uhr, zerkratzte der Täter die vier Pkw der Marken Renault, VW, Opel und BMW und verursachte so einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

