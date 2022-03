Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Schrottbrand; Einbruch; Vandalismus auf Schulgelände

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Kollision zwischen Auto und Motorradfahrer

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ist es am Montagmittag auf der Lichtensteinstraße (B 465) gekommen. Gegen 13 Uhr bog ein 49 Jahre alter Mann mit einem Honda vom Gelände einer Tankstelle aus nach links auf die Lichtensteinstraße ein. Ein aus dieser Richtung kommender Pkw-Lenker hatte zuvor angehalten, um dem Honda das Einfahren zu ermöglichen. Zeitgleich überholte ein 56-jähriger Motorradfahrer den wartenden Wagen und stieß in der Folge frontal mit dem Honda zusammen. Der 56-Jährige stürzte zu Boden und zog sich bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf insgesamt 7.500 Euro belaufen. (mr)

Nachfolgende Pressemitteilung wird auf Bitten des Polizeipräsidiums Einsatz veröffentlicht:

Deizisau (ES): Brand im Hafen Plochingen

Am heutigen Montag, 28.03.2022, gegen 12.30 Uhr, kam es in einer Schrottverwertungsfirma am Rheinkai in Deizisau zu einem Brand mit großer Rauchentwicklung. Mehrere Schrottkarossen, die für die Schrottpresse vorbereitet wurden, gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Es entstand eine große Rauchsäule, die jedoch keine Auswirkungen auf die Umwelt und den Verkehr auf der B10 hatte. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und bereits um 14 Uhr komplett gelöscht. Ein Arbeiter wurde durch Schnittwunden leicht an der Hand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart dauern an. (PP Einsatz)

Owen (ES): Einbruch in Firma

In eine Firma im Wasenweg ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in das Firmengebäude. Im Inneren öffnete er gewaltsam weitere Türen und durchsuchte Büroräume und Inventar. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Ostfildern-Nellingen (ES): Hoher Schaden durch Vandalismus (Zeugenaufruf)

Wegen Einbruchs und mehrerer Sachbeschädigungen ermittelt der Polizeiposten Ostfildern gegen bislang noch unbekannte Täter, die auf einem Schulgelände In den Anlagen einen Schaden von etwa 8.000 Euro angerichtet haben. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, drangen die Personen zunächst in den im Umbau befindlichen Gebäudeteil ein und beschädigten ein WC sowie eine Tür. Durch Eintreten einer Trockenbauwand gelangten die Vandalen in den Schulkomplex. Hier beschädigten sie Geräte, verwüsteten Räume und stahlen einen Elektronikartikel. Aus einem Snackautomaten, dessen Scheibe sie einschlugen, entwendeten sie Waren. Wände im Gebäude verschmierten die Unbekannten mit Filzstift, die Außenfassade besprühten sie mit Farbe. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/34169830. (sm)

Balingen (ZAK): In Kindergarten eingebrochen

Ein Waldkindergarten in der Binsenholdstraße ist am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, brach der Unbekannte zwei Schuppen des Kindergartens auf und entnahm daraus unter anderem eine Gitarre und Bastelmaterial. Zum Teil zündete er die Gegenstände an und beschädigte diese. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell