Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwunghafter Handel mit Heroin, Kokain und weiteren Drogen aufgedeckt - vier mutmaßliche Dealer in Untersuchungshaft (Filderstadt/Sindelfingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Filderstadt (ES)/Sindelfingen (BB): In mehrmonatigen Ermittlungen ist es einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gelungen, einen schwunghaften Drogenhandel aufzudecken und im Laufe der letzten Wochen sukzessiv vier mutmaßliche Drogendealer festzunehmen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich erste Hinweise auf einen 64-jährigen Iraner aus Filderstadt ergeben, wonach dieser an seiner Wohnanschrift gewerbsmäßig mit Kokain und Heroin handeln soll. Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich die Verdachtsmomente gegen den Beschuldigten, was am 2. März zu seiner Festnahme führte.

Als sein Komplize konnte ein ebenfalls in Filderstadt wohnender, 30-jähriger Iraker identifiziert werden. Ihm wird nicht nur zur Last gelegt, im Auftrag des 64-Jährigen Heroin und Kokain verkauft zu haben, sondern zusätzlich Handel mit Opium, Ausweichmitteln und anderen Medikamenten getrieben zu haben. Der 30-Jährige wurde am 23. März festgenommen und kam ebenso wie zuvor schon sein Komplize auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Untersuchungshaft.

Für einen 49-jährigen Iraner und einen 22-jährigen Rumänen klickten schließlich am vergangenen Freitag in Sindelfingen die Handschließen. Beide sollen nach jetzigem Ermittlungsstand insbesondere im Landkreis Böblingen an zahlreiche Abnehmer Heroin und Kokain verkauft haben und befinden sich zwischenzeitlich ebenfalls in Haft. Der 49-Jährige soll darüber hinaus der Lieferant der beiden mutmaßlichen Dealer aus Filderstadt gewesen sein. Bei den Durchsuchungen in Sindelfingen wurden nicht nur 300 Gramm Kokain, entsprechendes Streckmittel und Bargeld, sondern auch Utensilien zur Herstellung von Crack aufgefunden und beschlagnahmt. Auch bei den zuvor festgenommenen Verdächtigen waren verschiedene Drogen, Bargeld und andere Beweismittel aufgefunden worden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell