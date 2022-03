Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecher ermittelt (Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.11.2020/11.59 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen / Reutlingen / Ammerbuch

Wegen mehreren versuchten und vollendeten Wohnungseinbrüchen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine auf die Bekämpfung der schweren Eigentumskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen drei Männer im Alter von 20, 22 und 31 Jahren. Der 22-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Das Trio steht im Verdacht, im Zeitraum vom 19. März bis zum 24. März in ein Haus in Ammerbuch eingebrochen zu sein und unter anderem Bargeld, einen Plattenspieler und eine Kamera entwendet zu haben. Sie waren in diesem Zusammenhang von einem aufmerksamen Nachbarn videografiert worden, als sie offensichtlich das Gebäude ausbaldowerten. Außerdem sollen die drei Verdächtigen am 24. März in der Reutlinger Schanzstraße versucht zu haben, in ein Wohnhaus einzubrechen. Auch hier waren sie von einem Zeugen entdeckt und angesprochen worden, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Seither wurde polizeilich nach den Männern gefahndet. Am vergangenen Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr wurden sie schließlich am Tübinger Bahnhof vorläufig festgenommen. Ein Polizeibeamter, der dort privat unterwegs gewesen war, hatte die drei Tatverdächtigen erkannt und die Kollegen des Polizeireviers Tübingen alarmiert.

Dem 22-jährigen Verdächtigen werden außerdem zwei weitere Einbrüche zur Last gelegt. So soll er am 24. November 2020 in ein Wohnhaus im Reutlinger Meisenweg eingebrochen sein. Im Haus war er von einem Zeugen entdeckt worden, der noch - wie bereits berichtet - vergeblich versuchte, den mutmaßlichen Einbrecher festzuhalten. Wenige Tage später, am 29. November 2020 soll er die Terrassentür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße gewaltsam geöffnet haben, war aber dann vermutlich gestört worden und geflüchtet.

Der 22-Jährige wurde am Freitag der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der rumänische Staatsangehörige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde ein eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Seine Komplizen befinden sich derzeit wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen, auch zu möglichen weiteren Straftaten der drei Beschuldigten dauern weiter an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell